Производство вина в России вышло на максимум с 2016 года

Производство вина в России по итогам прошлого года достигло пика с 2016 года. В то же время европейские производители в 2023 году столкнулись с сокращением показателя на 7% – это стало минимумом за последние шесть лет.
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