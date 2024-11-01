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Глава минэнерго Турции назвал Siemens ненадежным поставщиком

Глава минэнерго Турции назвал Siemens ненадежным поставщиком

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал немецкую компанию Siemens ненадежной из-за нарушения обязательств контракта по поставкам оборудования на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую», которая возводится по проекту «Росатома».

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