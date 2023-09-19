Как Хрущёв способствовал возрождению украинского национализма и развалу СССР Всем доброго здоровья, уважаемые читатели и подписчики моего канала! Как хрущёвский указ 1955 года об амнистии пособников оккупантов в годы войны способствовал новому росту украинского национализма и в конечном итоге развалу СССР? Давайте разбираться.