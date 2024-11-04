Bloomberg: Маск станет посредником между США и КНР в случае победы Трампа

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск может стать посредником между Вашингтоном и Пекином в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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