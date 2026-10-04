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Алтайский край оказался вторым среди регионов России по проблеме облысения

Алтайский край оказался вторым среди регионов России по проблеме облысения

Лидером рейтинга стала Пензенская область Алтайский край занял второе место среди российских регионов по продажам средств от выпадения волос в первом полугодии 2026 года.

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