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Царьград

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Почему дорожает бензин? Эксперт указал на скрытую от глаз обывателей проблему

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Почему дорожает бензин? От чего зависят цены на рынке топлива? На эти вопросы ответил ведущий Царьграда Никита Комаров.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Инфляция — это врождённая болезнь банковского финансового капитализма. Инфляция, Центробанк Россия. Таргетирование инфляции и индекс оливье от Эльвиры Набиуллиной. Уже почти шесть лет Центральный банк Российской Федерации занимается увлекательным делом – «таргетированием инфляции». Статистика как инструмент большой политики «Ограниченная ответственность» российского капитализма и двойная безответственность банков. 🤣😂
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