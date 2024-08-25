Почему дорожает бензин? Эксперт указал на скрытую от глаз обывателей проблему

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Инфляция — это врождённая болезнь банковского финансового капитализма. Инфляция, Центробанк Россия. Таргетирование инфляции и индекс оливье от Эльвиры Набиуллиной. Уже почти шесть лет Центральный банк Российской Федерации занимается увлекательным делом – «таргетированием инфляции». Статистика как инструмент большой политики «Ограниченная ответственность» российского капитализма и двойная безответственность банков. 🤣😂