Светофор на Енисейской очистили от вандальных надписей

Около пешеходного перехода в Бабушкинском районе по просьбе жителей привели в порядок светофор. Об этом корреспонденту нашей газеты сообщили сегодня в ГКУ города Москвы «Центр организации дорожного движения».
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