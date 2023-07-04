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«Военное дело»: ВС РФ нанесли мощнейшие удары по объектам и резервам ВСУ

«Военное дело»: ВС РФ нанесли мощнейшие удары по объектам и резервам ВСУ

В ночь на 4 июля ВС РФ нанесли мощнейшие удары по военным объектам и резервам украинской армии. Взрывы прогремели в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в местах дислокации украинских резервов в Запорожье, сообщает «Военное дело».

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