«Военное дело»: ВС РФ нанесли мощнейшие удары по объектам и резервам ВСУ

В ночь на 4 июля ВС РФ нанесли мощнейшие удары по военным объектам и резервам украинской армии. Взрывы прогремели в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в местах дислокации украинских резервов в Запорожье, сообщает «Военное дело».