Свеклу можно хранить как угодно: главное — подготовить к хранению. 3 ошибки не дают свекле храниться: она теряет вес, высыхает и портится

…и уже не важно: как обрезать ее и в чем хранить: зная эти ошибки, можно хранить свеклу как угодно. Чем отличается свекла от других корнеплодов, в чем ее особенность — и что мы делаем не так при подготовке свеклы к хранению.
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