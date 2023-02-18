Доха (WTA). Финал. Швентек сыграет с Пегулой

Ига Швентек сыграет с Джессикой Пегулой в финале турнира в Дохе. Cетка турнира здесь. Qatar TotalEnergies Open Доха, Катар 13 – 19 февраля 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Финал Джессика Пегула (США) Мария Саккари (Греция) 6:2|4:6|6:1 Дата проведения 17 февраля, 16.
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