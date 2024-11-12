В Госдуме пообещали релокантам и иноагентам новые трудности. «Жить будет проблематично»

Хинштейн: релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в РФНина Падалко/РИА Новости Депутат Александр Хинштейн заявил, что релокантам, которые «поливают помоями» Россию, будет проблематично жить на средства, получаемые от сдачи недвижимости в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии