В Госдуме пообещали релокантам и иноагентам новые трудности. «Жить будет проблематично»

Хинштейн: релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в РФНина Падалко/РИА Новости Депутат Александр Хинштейн заявил, что релокантам, которые «поливают помоями» Россию, будет проблематично жить на средства, получаемые от сдачи недвижимости в РФ.