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Окаменелости морских обитателей возрастом 500 млн лет найдены в Китае

Окаменелости морских обитателей возрастом 500 млн лет найдены в Китае

Группа китайских и американских палеонтологов заявила об обнаружении древней ископаемой группы морских видов, возраст которых составляет около 504 млн лет, в городе Линьи провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

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