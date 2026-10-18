Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион накануне массовых протестов, охвативших всю страну, пишет журнал Paris Match.
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