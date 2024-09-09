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ЧП с самолётом: Борт из Москвы не долетел до Стамбула, приземлившись в Варшаве

ЧП с самолётом: Борт из Москвы не долетел до Стамбула, приземлившись в Варшаве

Самолёт, выполнявший рейс Москва-Стамбул, совершил незапланированную посадку в Польше.Незапланированную посадку совершил самолёт Airbus A320, летевший из Москвы в Стамбул.

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