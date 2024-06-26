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Диетолог Бородина заявила, что диабет можно определить по запаху пота

Диетолог Бородина заявила, что диабет можно определить по запаху пота

По запаху пота можно определить ряд заболеваний.Чем пахнет пот? Как оказалось, по его запаху можно определить ряд хронических заболеваний.

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