«В гробу мы видели ваши мирные предложения»: убийство генерала Москалика — это послание Киева США

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Комментарии
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Геннадий Сытник
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dzen
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3 час.
Геннадий Сытник
А это неожиданно. https://nesekretno-net.mirtesen.ru/blog/43970101556/Na-fronte-pogib-syin-zamdirektora-TSRU-Maykl-Gloss-voevavshiy-v-
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3 час.
Вадим Кузнецов
Для подготовки и проведения такого теракта нужна серьезная информация, террористы ее откуда-то регулярно получают. Интересно, а у нас вообще есть органы госбезопасности и контрразведка?
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58 мин.
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