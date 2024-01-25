Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти мужчины в Челябинской области

В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором жительница Челябинской области сообщает, что в одном из следственных изоляторов к мужчине применили насилие и не оказали вовремя медицинскую помощь.
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