Определились все пары 1/4 финала Кубка Африки

На Кубке африканских наций в Кот-д’Ивуаре завершились игры первого раунда плей-офф. В четвертьфиналах встречаются: 2 февраля, пятница Нигерия – Ангола ДР Конго – Гвинея 3 февраля, суббота Кот-д’Ивуар — Мали Кабо-Верде — ЮАР.
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