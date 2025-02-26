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288-ядерные процессоры Xeon 6900E — нишевый продукт / ServerNews

288-ядерные процессоры Xeon 6900E — нишевый продукт / ServerNews

Компания Intel провела в понедельник презентацию ряда новых чипов, включая серию серверных процессоров Xeon 6700P и 6500P среднего класса, в ходе которой объявила, что представленный в прошлом году 288-ядерный серверный процессор Xeon 6900E (Sierra Forrest-AP) не будет «широко распространяться» среди OEM-производителей, поскольку его главные потребители — пользователи облачных вычислений с индивидуальными потребностями в чипах, передаёт CRN.

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