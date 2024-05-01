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Вратарь «Торонто» Уолл отразил 27 из 28 бросков «Бостона» в 5-м матче серии, став 2-й звездой. Самсонов остался в запасе

«Торонто» обыграл «Брюинс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-3).  25-летний вратарь «Лифс» впервые в этом плей-офф вышел в старте и был признан второй звездой.

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