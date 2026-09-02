Путин осмотрел судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.
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