Лиды на продажу ЭЦП для ООО “ЛИССИ-софт"

Рекламная кампания по привлечению целевого трафика на услуги по выпуску ЭЦП. Цели кампании:- Увеличение продаж и развитие аудитории- Максимальное кол-во обращений в рамках выделенного бюджета- Максимальной целевой портрет клиента Цели конверсии:- Звонок- Заявка Инструменты:- Сервис интернет рекламы TINA (7 каналов)- ЯД- РСЯ- РСЯ (ретаргетинг)- AdWords- КМС (заинт.
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