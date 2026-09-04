Вызвали «на ковёр»: МИД Литвы потребовал от России вывода войск с Украины Министерство иностранных дел Литвы предприняло очередной демарш, вызвав временного поверенного .
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А мы гадаем кто это топает? А это наши войска с Украины выводят.