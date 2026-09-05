Знакомьтесь с Рэндлом Макмерфи — человеком, который вошел в психиатрическое отделение так, будто это был дешевый бар, где ему всегда наливают в долг: роман «Пролетая над гнездом кукушки» начинается с обычной драки из-за кукурузного хлеба, а заканчивается настоящей войной за человеческое достоинство.