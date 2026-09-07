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Татар-информ

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Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу

Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу

Банк России на заседании в пятницу, 11 сентября, может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 13,75%.

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