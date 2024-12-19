Binance устанавливает новые стандарты в 2024 году

Недавний международный опрос проведенный Binance, выявил многообещающее будущее для альткоинов искусственного интеллекта (ИИ), причем почти 24% респондентов назвали их наиболее перспективной инвестиционной возможностью.
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