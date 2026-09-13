Every Carol Burnett Show Episode Included A 'Secret' Message To The Star's Grandmother

"The Carol Burnett Show" had plenty of quirks, including an iconic sign-off at the end of every episode that actually had a secret meaning all along.
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