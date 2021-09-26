За сутки в России подтверждено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3275 2 Санкт-Петербург 2055 3 Московская область 1215 4 Самарская область 574 5 Воронежская область 546 6 Нижегородская область 531 7 Свердловская область 521 8 Ростовская область 482 9 Пермский край 468 10 Республика Башкортостан 377 11 Иркутская область 375 12 Челябинская область 372 13 Омская область 365 14 Ставропольский край 352 15 Красноярский край 351 16 Оренбургская область 347 17 Волгоградская область 344 18 Республика Крым 338 19 Ульяновская область 310 20 Саратовская область 299 21 Хабаровский край 281 22 Архангельская область 279 23 Вологодская область 253 24 Алтайский край 249 25 Пензенская область 239 26 Ленинградская область 235 27 Удмуртская Республика 232 28 Тюменская область 231 29 Калининградская область 230 30 Республика Коми 228 31 Краснодарский край 221 32 Липецкая область 219 33 Тверская область 219 34 Приморский край 215 35 Курская область 200 36 Республика Саха (Якутия) 198 37 Ярославская область 192 38 Республика Карелия 189 39 Брянская область 189 40 Забайкальский край 187 41 Смоленская область 184 42 Белгородская область 184 43 Владимирская область 183 44 Ханты-Мансийский автономный округ 179 45 Кемеровская область 168 46 Новосибирская область 164 47 Астраханская область 163 48 Псковская область 148 49 Мурманская область 146 50 Севастополь 145 51 Ивановская область 145 52 Новгородская область 134 53 Рязанская область 131 54 Кировская область 131 55 Орловская область 122 56 Курганская область 122 57 Амурская область 120 58 Республика Дагестан 119 59 Республика Хакасия 118 60 Калужская область 116 61 Тульская область 116 62 Костромская область 103 63 Тамбовская область 103 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 98 65 Республика Бурятия 91 66 Томская область 86 67 Республика Чувашия 82 68 Республика Мордовия 74 69 Сахалинская область 70 70 Кабардино-Балкарская Республика 70 71 Республика Северная Осетия-Алания 68 72 Республика Калмыкия 67 73 Республика Ингушетия 66 74 Чеченская Республика 66 75 Республика Татарстан 62 76 Республика Марий Эл 60 77 Республика Тыва 55 78 Республика Адыгея 52 79 Карачаево-Черкесская Республика 50 80 Камчатский край 41 81 Еврейская автономная область 35 82 Республика Алтай 33 83 Магаданская область 19 84 Ненецкий автономный округ 14 85 Чукотский автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 420 913 случаев (+ 0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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