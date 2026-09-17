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Мировые СМИ — о России, Канаде, ФРС и войне без GPS

Мировые СМИ — о России, Канаде, ФРС и войне без GPS

ФРС впервые с 2023 года повысила ставку вопреки требованиям Трампа, Сальвини призвал защищать итальянские компании в России, а Канада может получить беспрецедентный статус при ЕС.

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