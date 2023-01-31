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  • виктор матвеев
    Плохо знаете историю, во время ВОВ также выплачивали премиальные за каждый подбитый немецкий танк и сбитый самолет. У...В Кремле оценили ...
  • Лариса
    По ляму за живого наёмника.потом выкуп как хохлы с родных или страны наёмника.В Кремле оценили ...
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    Спасибо.... 👍👍👍👍👍 Главное, чтобы со стороны не напали евронацикиВ ДНР заявили о в...

Иран может изменить подход к российско-украинскому конфликту после «признаний» Киева

Иран может изменить подход к российско-украинскому конфликту после «признаний» Киева

Власти Ирана могут изменить подход к военному конфликту между Россией и Украиной, если киевский режим не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на иранский военный объект в Исфахане.

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