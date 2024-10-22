Ученые объяснили, почему время бежит быстрее, когда мы становимся старше

Многим кажется, что детство длилось вечно, а годы во взрослой жизни проходят незаметно. Заинтересовавшиеся этим феноменом ученые пришли к неожиданным результатам после исследований: оказалось, что субъективно времени и в самом деле становится меньше с каждым днем.
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