Олимпийский чемпион дал совет главе МОК после обвинений в адрес России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который обвинил Россию в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх 2024 года в Париже.
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