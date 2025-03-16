Олимпийский чемпион дал совет главе МОК после обвинений в адрес России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который обвинил Россию в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх 2024 года в Париже.