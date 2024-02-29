Если у света нет массы, то почему на него действует гравитация?

В первую очередь на этот вопрос отвечает общая теория относительности Эйнштейна. (спойлер: свет путешествует по геодезическим линиям, которые в большинстве случаев являются приблизительно прямыми, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, но под действием гравитации они искривляются).
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