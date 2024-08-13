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В России призвали приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда

В России призвали приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда

Верховный суд России предложил дополнить механизм освобождения участников специальной военной операции от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать уголовные дела не только на стадии следствия, но и на стадии суда.

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