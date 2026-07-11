Рухнувшие от ветра при грозе деревья перекрыли Московское шоссе в Пушкине. Об этом сообщают водители в Яндекс Навигаторе.
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Рухнувшие от ветра при грозе деревья перекрыли Московское шоссе в Пушкине. Об этом сообщают водители в Яндекс Навигаторе.