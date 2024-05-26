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Фильм с российскими актерами выиграл приз фестиваля в Каннах

Фильм с российскими актерами выиграл приз фестиваля в Каннах

Драма «Анора» режиссера из США с российскими актерами получила главный приз в Каннах «Золотую пальмовую ветвь» каннского кинофестиваля получила картина американца Шона Бейкера с российскими актерами Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.

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