МИД КНР прокомментировало телефонный разговор между президентами РФ и США

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Китай с самого начала выступает за урегулирование украинского кризиса путем диалога и переговоров и рад видеть все усилия, нацеленные на достижение прекращения огня, считая их необходимым шагом на пути к миру, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.