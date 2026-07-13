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Раскрыты особенности новейшего танка Т-72Б3А

Раскрыты особенности новейшего танка Т-72Б3А

Осваиваемый на полигонах танк Т-72Б3А отличается от тех машин, что сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, прежде всего активной защитой и возвращением к нормальному облику вместо кустарной пассивной брони, объяснил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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