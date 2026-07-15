Захарова раскритиковала Грэма за призывы убивать русских

Сенатор Линдси Грэм* скончался 12 июля от сердечно-сосудистых осложнений. Представитель МИД России Мария Захарова отметила его призывы убивать русских и сомневается, что его смерть заслуживает сочувствия.
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