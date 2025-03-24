Политика как он...
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Политика как она есть

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Можно ли предсказать землетрясение

Можно ли предсказать землетрясение

Человечество всегда воспринимало землетрясения как нечто неподвластное разуму. С древних времен люди пытались найти способ предсказать их, чтобы избежать гибели и разрушений, но суеверия в этом вопросе не спасут.

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