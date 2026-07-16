В Германии начато расследование против комика за призыв к покушению на канцлера Мерца: «Где же Штауффенберг, когда он так нужен?»

Власти Германии начали расследование в отношении комика Уве Штаймле после того, как он, ссылаясь на канцлера Фридриха Мерца во время мероприятия партии Aльтернатива для Германии в Саксонии-Анхальте, произнес фразу: "Где же Штауффенберг, когда он так нужен?" Прокуратура города Дессау-Росслау проводит расследование по поводу этого высказывания в соответствии со статьей 126 Уголовного кодекса Германии, которая касается "нарушения общественного порядка путем угрозы совершения преступлений".