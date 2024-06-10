Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется

Nikolay Zakharov

Автор много всего намешал в статье,цель которого возвеличить мощь,культуру,об'единения на русском этносе,как основе, все народы населяющие Россию. Лично я придерживаюсь более националистического воззрения. Каждый этнос должен проживать в пределах своих стран исторических мест нахождения. Почему, потому что компактное проживание однородного общества не несёт взаимных распрей и столкновений,а следовательно спокойствие и порядок на местах. И основная проблема в России,чтобы процветала идиллия в нашем обществе, это запрет азиатам и кавказцам торговать в России и обслуживать россиян. Тем самым не будут создаваться диаспоры и насаждения своих порядков в округе своих диаспор. Ценных специалистов привлекать по раб. визе на кратковременную вахту 2-4 недели, со сносными условиями проживания от работодателя. Тогда не потребуется строительства мечетей по всей России,а следовательно засилье мусульманами исконно русских земель.