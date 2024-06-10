«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»Ф. Д. Рузвельт По мнению социолога, специалиста по миграционным процессам Владимира Ермолаева (публикация ЦарьГрад), при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2100 г.
Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется
Комментарии
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Александр Вайтынен
В СССР был референдум и большинство проголосовало за сохранение Союза. Союз пал не из-за разницы взглядов народов, а властолюбии местных элит.
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2 час.
Nikolay Zakharov
Автор много всего намешал в статье,цель которого возвеличить мощь,культуру,об'единения на русском этносе,как основе, все народы населяющие Россию. Лично я придерживаюсь более националистического воззрения. Каждый этнос должен проживать в пределах своих стран исторических мест нахождения. Почему, потому что компактное проживание однородного общества не несёт взаимных распрей и столкновений,а следовательно спокойствие и порядок на местах. И основная проблема в России,чтобы процветала идиллия в нашем обществе, это запрет азиатам и кавказцам торговать в России и обслуживать россиян. Тем самым не будут создаваться диаспоры и насаждения своих порядков в округе своих диаспор. Ценных специалистов привлекать по раб. визе на кратковременную вахту 2-4 недели, со сносными условиями проживания от работодателя. Тогда не потребуется строительства мечетей по всей России,а следовательно засилье мусульманами исконно русских земель.
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1 час.
Владимир Петров
Брататься чехами? Они нам за "вампиров" должны ответить и за неустанную работу на вермахт... Нах таких "братьев"... Нет у нас их.
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54 мин.
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