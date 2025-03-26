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Военное обозрение

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Фрегат USS Constellation (FFG-62) и его проблемы

Фрегат USS Constellation (FFG-62) и его проблемы

В прошлом году в США был заложен новый фрегат USS Constellation (FFG-62). Строительство головного корабля перспективного проекта предсказуемо столкнулось с различными трудностями.

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