В Госдуму поступит законопроект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

В Госдуму внесут законопроект о дополнительном двухнедельном отпуске для многодетных родителей. Авторы документа - лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер нижней палаты парламента Александр Бабаков, передает РИА Новости.
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