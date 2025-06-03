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  • Eduard
    Так им мысль к себе Украину прибрать понравилась! Это называется воровство!ЕС переходит крас...
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Минобр: Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки

Минобр: Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки

Пока этот экзамен могли принимать коммерческие организации, этот показатель сохранялся на уровне 3%.Треть иностранных граждан не в состоянии с первой попытки сдать экзамен по русскому языку, а почти половина из них не справляется с заданиями и в ходе следующих попыток, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки России.

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