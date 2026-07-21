В России проведена первая полностью роботическая операция на сердце

Все манипуляции специалисты провели через небольшие проколы, что снижает травматичность и потенциально ускоряет восстановление пациента В Сеченовском Университете кардиохирурги впервые провели полностью роботическую операцию по аортокоронарному шунтированию, сообщили издания Life.
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