"Надя, выходи": Захарова высмеяла обещание Бернема вернуть британцам надежду

Thomas Krych/AP/TASS Официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 июля с иронией отреагировала на слова нового премьера Британии Энди Бернема, пообещавшего "вернуть надежду" Соединенному Королевству.
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