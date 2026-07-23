Политика как он...
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Политика как она есть

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Потери Украины из-за российских атак на порты в Одессе и Черноморском оценили

Потери Украины из-за российских атак на порты в Одессе и Черноморском оценили

Украина теряет около 80 миллионов долларов в день из-за российских атак на портовую инфраструктуру. Так оценил потери страны из-за обстрелов портов в Одессе, Черноморском, Николаеве и Южном министр аграрной политики Тарас Высоцкий, его слова приводит Telegram-канал Mash.

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