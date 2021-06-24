Какой будет размер МРОТ в России в 2022 году? Маргарита АлексеенкоНа официальном сайте Министерства труда РФ появилось сообщение, которое гласит о том, что уровень МРОТ со следующего года увеличится на 6,4 процента и будет составлять 13617 рублей.