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Какой будет размер МРОТ в России в 2022 году?

Какой будет размер МРОТ в России в 2022 году?

Какой будет размер МРОТ в России в 2022 году? Маргарита АлексеенкоНа официальном сайте Министерства труда РФ появилось сообщение, которое гласит о том, что уровень МРОТ со следующего года увеличится на 6,4 процента и будет составлять 13617 рублей.

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