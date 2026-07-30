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Царьград

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"Меньше поводов спорить". Юрист рассказала о новых правилах для дачников в СНТ

"Меньше поводов спорить". Юрист рассказала о новых правилах для дачников в СНТ

Новый проект закона может существенно упростить жизнь обитателей садоводческих товариществ. Нововведение состоит в том, что автоматически возникает право собственности на общее имущество СНТ уже после того, как объект будет поставлен на кадастровый учёт.

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